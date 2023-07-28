يشارك الفنان القدير محمد المنصور هذه الأيام في فعاليات مهرجان جرش للفنون والذي وصفه المنصور في تصريح خاص بأنه المهرجان الأهم في المملكة الأردنية الهاشمية والذي استطاع أن يحقق حضوره العربي والدولي عبر مسيرة عامرة بالإنجازات والتميز.



وأشار المنصور، الذي تم تكريمه من قبل وزيرة السياحة وقيادات مهرجان جرش، الى أن الدورة الحالية للمهرجان تشهد تطورا كبيرا وحضورا متميزا لعدد عام من الأنشطة والفعاليات والنجوم وهو تأكيد على الدعم الذي يحظى به المهرجان من القيادة الأردنية ملكا وحكومة وشعبا.



وقال الفنان القدير محمد المنصور ان برنامجه لهذا العام يتضمن عددا من الأعمال والمشاركات الدرامية الجديدة بالإضافة إلى المشاركة في فعاليات مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي ومهرجان بغداد المسرحي الدولي بالإضافة لعمل درامي سيجمعه قريبا مع النجم القدير سعد الفرج وأيضا شقيقة الفنان حسين المنصور، وسيكون هذا العمل هديته للجمهور خلال الموسم الرمضاني المقبل.