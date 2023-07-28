القاهرة - محمد صلاح



رفضت الفنانة هنا الزاهد التعليق على تصريحات زوجها أحمد فهمي التي سخر فيها من صوتها وشبهه بأصوات الشباب وان اداءها الكوميدي لا يتناسب مع صوتها. وانهالت التعليقات الرافضة لتصريحات زوجها الساخرة واتهموه بالتنمر وان تصريحاته غير لائقة وتفتقد اللياقة.



وكثيرون أكدوا انها اخطأت بالزواج منه لفارق السن والشخصية. والطريف ان هنا مشغولة بتصوير فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» في ثاني تعاون مع هشام ماجد، حيث صور فريق العمل عددا من المشاهد قبل شهر رمضان الماضي قبل فترة التوقف.



العمل تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي بمشاركة محمد ثروت و بيومي فؤاد والطفل جان رامز. وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذي يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلى أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها إلى حياة.