مبارك الخالدي



يدشن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الكويت مشواره في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال في الثامنة مساء اليوم عندما يلتقي فريق الوحدة الإماراتي بمدينة ابها ضمن الجولة الأولى من المجموعة الرابعة التي تضم أيضا الرجاء المغربي وبلوذداد الجزائري.



وتستضيف السعودية البطولة بمشاركة 16 فريقا عربيا في مدن الطائف وابها والباحة وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل. وتكمن صعوبة المواجهة بكونها الافتتاحية لـ «الأبيض» أمام فريق متخم باللاعبين المحترفين من البرازيل والأرجنتين بقيادة المدرب الجنوب افريقي موسيماني.



ويعول الجهاز الفني لـ «الأبيض» بقيادة الصربي بوريس بونياك على الحالة البدنية والفنية لمجموعة لاعبيه، فضلا عن المعنويات المرتفعة بعد ختام فترة الإعداد بمواجهة فريق الهلال السعودي وتقديم عرض جيد رغم الخسارة 4-2.



واستعد «الأبيض» لخوض منافسات البطولة بمعسكر أقيم بتركيا لعب خلاله 3 مباريات وديه تعادل مع ابها السعودي 1-1 وخسر من سباهان الايراني بهدف وحيد، وفاز على القادسية السعودي 3-1.



ويمتلك الجهاز الفني نخبة مميزة من اللاعبين بتواجد فيصل زايد وابراهيم كميل وعمرو عبدالفتاح، ويجيد «الأبيض» الارتداد السريع متى توافرت المساحات في ارضية الملعب، وهي من الإيجابيات التي ظهرت مؤخرا على أداء الفريق.



وتسبق مواجهة «الأبيض» والوحدة ولحساب المجموعة نفسها اللقاء الذي يجمع شباب بلوذداد والرجاء المغربي، ولحساب المجموعة الثالثة يلعب الزمالك مع الاتحاد المنستيري والنصر السعودي مع مواطنه الشباب.