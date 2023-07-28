أعلن ناديا ليفربول الإنجليزي والاتفاق السعودي لكرة القدم عن إتمام صفقة انتقال قائد الأول لاعب الوسط جوردان هندرسون الى صفوف الثاني، واضعا حدا لمسيرة دامت 12 عاما مع الـ«ريدز» فاز خلالها بجميع الألقاب الممكنة. وكتب ليفربول على حسابه الرسمي في تويتر «يمكننا أن نؤكد أن هندرسون أكمل انتقاله إلى الاتفاق»، فيما كتب الاخير على حسابه في تويتر أيضا: «محارب، قائد، نحن ببساطة سعداء بوجوده، هندرسون لاعب اتفاقي» مع شريط فيديو يتضمن صور اللاعب المخضرم البالغ 33 عاما وصاحب 77 مباراة دولية منذ صغره وبألوان فريقي سندرلاند وليفربول ومنتخب انجلترا بعبارات «مميز، أسطوري، تاريخي». وسيلعب هندرسون تحت إشراف زميله السابق في ليفربول أسطورة الحمر ستيفن جيرارد الذي عين مدربا للفريق السعودي في وقت سابق هذا الشهر.