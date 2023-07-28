قضت المحكمة العليا في لندن امس أن الأمير هاري يمكنه المضي قدما في بعض الدعاوى القضائية ضد صحيفة بريطانية مملوكة لقطب الإعلام روبرت مردوخ، لكنها قالت إن مزاعمه باختراق هاتفه جاءت متأخرة للغاية.



ويقاضي الأمير هاري مجموعة «نيوز غروب نيوزبيبرز» المملوكة لمردوخ بسبب أفعال مخالفة متعددة يقول إنها تمت لصالح صحيفتي (ذا صن) و(نيوز أوف ذا وولد)، التي لم تعد تصدر حاليا، من منتصف التسعينيات حتى عام 2016.



وقالت مجموعة «نيوز غروب نيوزبيبرز» خلال جلسات الاستماع في أبريل، إنه يجب إسقاط الدعاوى لأنها تجاوزت مهلة الست سنوات لرفع دعوى قضائية.