خلصت دراسات حديثة، إلى أن النساء أكثر عرضة للسقوط على السلالم من الرجال بسبب مجموعة من العوامل، لافتة إلى أن الأمر لا علاقة له بالتقدم في السن.



وقدر اتحاد النجارة البريطاني (BWF)، أن 38% من النساء يتعرضن للسقوط صعودا أو هبوطا على الدرج كل عام، مقارنة بـ 28% من الرجال.



حتى الشابات يعانين من عدد أكبر من حالات السقوط مقارنة بالشباب، مما يشير إلى أنها مسألة ليست مرتبطة بالتقدم في العمر. وفي دراسة استقصائية أجراها الاتحاد، قال حوالي 51% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، إنهم سقطوا مقارنة بربع العدد ممن تبلغ أعمارهم 55 عاما أو أكثر.



واكتشف باحثون في جامعة بوردو الأميركية، أن النساء «أكثر تشتتا عند استخدام السلالم».



ووجد الباحثون أن النساء «أكثر عرضة للتحدث إلى الأصدقاء، إما شخصيا أو عبر الهاتف، ومن المرجح أن يحملن أشياء في أيديهن وبالتالي لا يتمكن من الإمساك بـ«الدرابزين».