القاهرة - ناهد إمام



أعلن البنك العربي الأفريقي طرح شهادة ادخار ثلاثية مدفوعة مقدما، بفائدة 40% لمدة 3 سنوات، وبحد أدنى لإصدار الشهادة 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه مصري بدون حد أقصى.



وأوضح البنك في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن العائد يتم صرفه بالكامل مع بداية ربط الشهادة، ولا يمكن كسر الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الربط ويكون معدل الخصم من قيمة الفائدة المضافة مقدما كالتالي:



السنة الأولى (بعد مرور 6 أشهر): 95% من قيمة الفائدة، وفي السنة الثانية: 63% من قيمة الفائدة، وفي السنة الثالثة: 28% من قيمة الفائدة.



وأضاف البنك ان الشهادة متاحة للعملاء الأفراد فقط، والاسترداد الجزئي غير متوافر والتجديد التلقائي غير متاح.



وسبق وطرح البنك العربي الأفريقي الدولي مطلع العام الحالي، بعد تحرير سعر صرف الجنيه بأسابيع، شهادة الادخار إميرالد الثلاثية بسعر فائدة 18.5% لدورية صرف العائد الشهرية، ويحصل عملاء البنك على 18.75% لدورية صرف العائد ربع السنوية، و19% نصف سنوي، ونحو 19.25% لدورية صرف العائد السنوية.



وأوضح البنك في بيان وقتها، أنه يمكن شراء شهادة الادخار بدءا من 5 آلاف جنيه ومضاعفات الألف جنيه، ويسمح بكسرها بعد مرور 6 أشهر على شرائها، كما يمكن للعملاء الاقتراض بضمانها.