عاطف رمضان



قال نائب رئيس فريق الضبطية القضائية وعضو لجنة العزاب في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أحمد الشمري في تصريح لـ «الأنباء»، ان حصيلة قطع الكهرباء منذ انطلاق الحملة الخاصة بلجنة التصدي لظاهرة العزاب في 11 يونيو الماضي بلغت 168 عقارا تم بموجبها تنفيذ محاضر ضبط مخالفة وإثبات حالة استهدفت بيوت العزاب والصفيح نتيجة تعديات على شبكة الكهرباء تتمثل في إمداد الطاقة بصورة مخالفة وتغيير أحجام المصهرات مما يتسبب في تلف الشبكة والخطر على قاطني تلك العقارات.



وأضاف الشمري ان فريق الضبطية القضائية يواصل حملاته على مختلف المناطق ذات الكثافة السكانية العالية كمنطقتي جليب الشيوخ وخيطان، وذلك للتخفيف عن الشبكة نتيجة المخالفات الموجودة بتلك المناطق.



ودعــــــا الجميع خصوصا ملاك العقارات والمستثمرين الأجانب، إلى عدم المساس أوالعبث بالشبكة لأن الفريق سيواجه ذلك بحزم دون تردد وسيكون القانون بمسطرة واحدة على الجميع، لافتا إلى ان أي إعاقة لفرق التفتيش الميدانية الخاصة بلجنة التصدي لظاهرة العزاب ممثلة في البلدية ووزاراتي الداخلية والأشغال



و«القوى العاملة» والهيئة العامة للبيئة ستواجه بكل حزم وستكون الإجراءات مشددة.