محمد راتب



عقد الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك مؤتمرا صحافيا لعرض التحديات التي تواجه مهنة الصيد والتي تتسبب في ندرة المنتج المحلي وغيابه عن الأسواق.



وأكد رئيس الاتحاد ظاهر الصويان أن تصاريح صيد الروبيان قلت بسبب غياب عمالة ما يزيد على 80 لنجا، واللنجات التي تصيد حاليا تدخل البحر بنصف عمالتها تقريبا، وقال: تقدمنا بطلبات سمات دخول دون رد، مشيرا الى ان دور الاتحاد توفير الأمن الغذائي من المنتجات البحرية في سوقي شرق والفحيحيل ونحتاج الى الدعم المناسب. وتابع: نطالب بزيادة الدعم السمكي الذي لم يزد منذ ثلاثين عاما أسوة بالقطاعات المنتجة الأخرى، مؤكدا أن ما يحدث يجعل مهنة الصيد طاردة وغير جاذبة حتى لأصحاب رخص الصيد الذين أثقلتهم الديون واصبحوا مهددين طوال الوقت. وأضاف أن كثيرا من أصحاب رخص الصيد يرغبون في ترك المهنة، وما يحدث أثقل كاهل الصياد، مشددا على أهمية تلبية مطالب الصيادين والعمل على إزالة جميع التحديات وأولها إعادة حصة الديزل والبنزين لما كانت عليه قبل القرار الأخير بتخفيض الحصة الى النصف من لجنة الدعوم الصادر في شهر مايو 2023، خاصة ان الحصة الحالية انتهت قبل نهاية الشهر بأكثر من أسبوع، وهناك لنجات حتى الآن لم تتزود بالديزل مع انطلاق موسم صيد الروبيان بالمياه الاقليمية يوم الثلاثاء 1/8/2023 وتناول رئيس الاتحاد قضية نقص العمالة وعدم فتح سمات الدخول حتى الآن، مؤكدا ان نقص العمالة ادى فعلا الى توقف بعض مراكب الصيد والبعض الآخر لديه نقص بالعمالة.



وطالب الصويان بالمحافظة على توازن الاسعار وتعزيز المنتج المحلي، مؤكدا اهمية الموافقة للسماح بصيد الميد في الجون وفق الضوابط والشروط التي تضعها كل من الهيئة العامة للبيئة وقطاع الثروة السمكية بالهيئة العامة للزراعة، خاصة انه تم السماح للحداقة بالصيد داخل الجون.



وبخصوص ارتفاع اسعار السمك، قال: انهم يوجهون الاتهامات للصيادين بسبب ارتفاع الأسعار، ولم يتم توجيه الاتهامات نفسها للمستورد رغم ارتفاع الأسعار، فعملية الصيد شاقة وتكلفة رحلة الصيد وقلة الدعم وقلة الأسماك وطول الرحلة وقلة العمالة وتوقف الكثير من قوارب الصيد واللنجات من هذه الاسباب، نحن مع الحفاظ على الثروة السمكية وتنظيم عملية الصيد لكن في الوقت ذاته نطالب بإزالة التحديات التي تواجه قطاع الصيد، مضيفا: ليس لاتحاد الصيادين أي علاقة بارتفاع الاسعار، لدينا رقابة في سوق السمك من ثلاث جهات.



وعن ارتفاع أسعار اسماك الميد، قال الصويان: لقد صدر قرار من هيئة البيئة بمنع الصيد داخل جون الكويت منذ خمس سنوات تقريبا، وارسلنا العديد من الكتب للسماح لنا بصيد الميد فقط في الجون، لكن لم يسمح لنا.