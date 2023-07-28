عاطف رمضان



تتابع المؤسسة العامة للرعاية السكنية البدء في أعمال تنفيذ عقد مشروع انشاء وانجاز وصيانة أعمال الطرق الرئيسية وشبكات خدمات البنية التحتية الرئيسية وخزانات مياه الأمطار بمشروع مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية.



وقالت المؤسسة في بيان صحافي ان المشروع دخل فعليا المرحلة التحضيرية للأعمال الموقعية منذ 5 يونيو الماضي.



وأضافت المؤسسة أنها تعمل من خلال القطاعات المختصة على تحديد الجدول الزمني للأعمال قبل الدخول في المرحلة التنفيذية، لافتة إلى أن التاريخ المحدد لانتهاء العقد 5 يونيو 2026.



وافادت بأن العقد يحتوي على أعمال «الطرق، معالجة التربة والبيئة، الاسفلت وطبقاته وارصفة الشوارع، مجارير مياه الأمطار، شبكات المياه المعالجة والمياه العذبة، عبارات الكهرباء وانارة الشوارع، شبكة الهاتف والعلامات المرورية».



وأشارت إلى أن المشروع سيخدم 20380 ألف أسرة كويتية، حيث تم تخصيص طاقم هندسي متخصص من المؤسسة لمتابعة الأعمال الموقعية والتأكد من انجازها وفق أعلى المعايير المطلوبة والواردة في العقد المبرم مع مقاول التنفيذ، وقائم على مساحة 6150 هكتارا، ويقع على بعد 70 كيلومترا جنوب العاصمة الكويت.



وبينت أن المدينة ستحتوي على 11 ضاحية سكنية تشمل كل منها مجموعة من القسائم بمساحة 400م2 للقسيمة الواحدة، إضافة إلى مجموعة من المباني العامة والخدماتية ومحطات الكهرباء والوقود لتوفير ما يحتاجه المواطنون.