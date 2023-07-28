وصل وفد الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي الى الصين للمشاركة في منافسات بطولة الالعاب الجامعية العالمية التي تقام خلال الفترة من 28 الجاري الى 8 اغسطس المقبل بمشاركة 116 دولة من خلال 9000 مشارك بين لاعب وإداري ومدرب وحكم، وتعد مشاركة الكويت هي الاولى بعد اشهار الاتحاد الكويتي والحصول على عضوية الاتحاد الدولي للجامعات.



ويشارك وفد الكويت في مسابقتي ألعاب القوى والسباحة برئاسة د. سلمان حاجي عضو مجلس الادارة ود. علي الضاحي اداري الوفد، ويضم وفد ألعاب القوى ثلاثة لاعبين بعد اعتذار العداءة مضاوي الشمري لارتباطها بالإعداد للمشاركة في استحقاقات أخرى، ويشارك عبدالله الزنكوي في مسابقة القرص ومحمد خان في المطرقة وهاشم العلي في الوثب العالي، بينما يشارك في منافسات السباحة وليد العبد الرزاق في 50 و100 فراشة، وعلي بوعباس في سباقات الصدر 50 و100.



من جانبه، أكد د.أحمد الحمدان أمين عام الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم، ان مشاركة الكويت في منافسات دورة الالعاب الرياضية العالمية للجامعات يعد انجازا يحسب للرياضة الكويتية بعد تفعيل دور الاتحاد في التواجد خلال المنافسات العالمية،. وقال ان الاتحاد الكويتي طبقا للاستراتيجية التي وضعت 2021 - 2026 مواهبنا في مدارسنا بدأ في بناء القاعدة التي يعتمد عليها خلال المشاركات الخارجية والتي بدايتها بطولة الالعاب الجامعية وبعدها دورة الالعاب العربية في القاهرة نوفمبر المقبل.



وبين الحمدان ان انشطة الاتحاد تحظى بدعم لا محدود من قبل القيادة السياسية لإيمانها بدور الاتحاد المدرسي والرياضة المدرسية والجامعية التي تعد النواة لدعم الأندية والاتحادات المختلفة والمنتخبات، وكذلك من مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان ونائب مدير الهيئة لقطاع الرياضة للجميع حامد الهزيم.