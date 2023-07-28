بشرى شعبان



أعلنت المدير العام للادارة المركزية للاحصاء منية القبندي عن اطلاق الموقع الرسمي لرصد ومؤشرات اهداف التنمية المستدامة 2030.



وقالت القبندي في تصريح صحافي إن الإحصاءات والبيانات الرسمية المستمدة من النظم الإحصائية الوطنية تشكل الأساس والإطار اللازم لرصد بيانات ومؤشرات غايات وأهداف التنمية المستدامة.



وأضافت أن الإدارة المركزية للاحصاء عملت على جمع البيانات ورصد المؤشرات من أجل تحقيق توجه الكويت لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وإصدار التقارير الوطنية الطوعية التي تتضمن رصد وتحليل أهداف التنمية المستدامة بالدولة.



وبينت أنه تم البدء رسميا بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الأول من يناير لعام 2016 وعليه فقد أطلقت الإدارة الموقع الرسمي لرصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.



ولفتت الى أن الموقع يتضمن نظاما آليا يشمل قاعدة بيانات لرصد وقياس مؤشرات أهداف وغايات التنمية المستدامة 2030 من خلال الربط مع الجهات المزودة لبيانات المؤشرات وتلبية للمتطلبات المحلية والإقليمية والدولية.



وعن أهم مخرجات الموقع قالت إنها تتمثل في قاعدة بيانات لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة وإصدار تقرير شامل للوضع الراهن للكويت على مستويات مؤشرات أهداف وغايات التنمية المستدامة 2030 (شهري - ربع سنوي - سنوي) اضافة الى اصدار تقارير حول الجهات المزودة لبيانات المؤشرات وطرق استكمال البيانات.



وأكدت سعي (الاحصاء) إلى تحقيق عدة أهداف في هذا المجال أهمها جمع البيانات ومعالجتها وتطوير المؤشرات الإحصائية والتقارير الدورية التي تقيس التقدم المحرز في تحقيق الاهداف وتطوير القدرات والامكانات اللازمة لدى المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لجمع وتحليل البيانات بشكل فعال.



وقالت القبندي إن الاهداف تضمنت كذلك تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف فضلا عن تعزيز الشفافية والمساءلة في جمع وتحليل البيانات وتقديم التقارير الإحصائية وتطوير وإنتاج المعلومات الإحصائية والتقارير المحدثة للمساعدة في صنع القرارات ووضع السياسات العامة في مجالات كالاقتصاد والصحة والتعليم والبيئة.



وذكرت أن من الأهداف كذلك تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز التوازن بين التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية فضلا عن تعزيز الوعي بأهمية البيانات الإحصائية ودورها في صنع القرارات المستنيرة والتحديد الأولويات الفعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأفادت بأنه تم تشكيل فريق عمل فني خاص برصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والمشاركة في أعمال اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ أجندة 2030 بالكويت.



وأضافت أنها قامت أيضا بتعزيز التوعية ونشر المعرفة والتعريف بأهداف التنمية وأهميتها من خلال عقد ورش عمل فنية وحضور الندوات والمؤتمرات المحلية الإقليمية والدولية.



وأشارت الى أن الادارة ركزت جهودها على تحقيق خطة التنمية المستدامة وقامت بتكثيف دعمها المقدم من أجل تعزيز جمع البيانات وبناء القدرات الإحصائية ومحاولة إيجاد مصادر جديدة للبيانات في نظمها لتلبية الاحتياجات والالتزام بمسؤوليتها باعتبارها المسؤول والمنسق للنظام الإحصائي الوطني علاوة على توفير الإحصاءات والبيانات الرسمية التي تشكل الأساس اللازم لإطار المؤشرات العالمية.