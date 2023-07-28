أكد المعهد العربي للتخطيط أهمية دعم المعهد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية من خلال بناء القدرات الوطنية.



جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس الجهاز الاداري بالمعهد كريم درويش لـ «كونا» في اختتام فعاليات البرامج التدريبية وورش العمل التي نفذها المعهد في مدينة طرابلس شمالي لبنان بالتعاون مع جمعية العزم والسعادة ودار العلم والعلماء اللبنانيتين بحضور المدير العام للمعهد د.بدر مال الله.



وعن البرامج التدريبية التي تعقد في مدينة طرابلس اللبنانية، قال درويش انه تم تنفيذ برنامجين تدريبيين هما مشروعك الصغير من الفكرة الى التشغيل والتطوير في اطار الخارطة الاستثمارية واعداد القادة الشباب وبناء المبادرات المجتمعية.



واوضح ان البرنامج الاول يهدف الى تزويد المتدربين من رواد الأعمال والداخلين الجدد الى سوق العمل بأهم المعارف والمهارات اللازمة من اجل تأسيس وكيفية تأسيس المشروع الصغير او المتوسط.



واشار درويش الى ان البرنامج التدريبي الثاني يعمل على تعريف المشاركين بمفهوم المبادرات المجتمعية واكسابهم مهارات بناء المبادرات التنموية وفقا لأهداف التنمية المستدامة التي تخدم الأهداف التنموية في لبنان.



وكان مال الله ودرويش قد التقيا الأربعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وأطلعاه على الخدمات الإنمائية التي يقدمها المعهد لمصلحة لبنان وآخرها البرامج والورش التدريبية التي تعقد في مدينة طرابلس.



كما زار مال الله ودرويش غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال والتقيا رئيس الغرفة توفيق دبوسي وأكدا استعداد المعهد لإعداد الدراسات والاستعانة بالخبراء والمستشارين وتبادل الخبرات والمعلومات مع الغرفة.



وضم وفد المعهد العربي للتخطيط أيضا الخبيرين د. إيهاب مقابله ود.فيصل المناور.