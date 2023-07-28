أسامة دياب

أقام سفير جمهورية توغو وعميد السلك الأفريقي محمد سعد أورو ساما حفل وداع على شرف سفير الجمهورية التونسية الهاشمي عجيلي، بحضور مجموعة من سفراء دول أفريقيا، وقد أشاد أورو ساما بالعلاقات الطيبة لسفير الجمهورية التونسية، أثناء فترة عمله في الكويت، كما أثنى أورو ساما على كل ما قام به من أنشطة بمحبة وجدية وبراعة، وحافظ على علاقات جيدة للغاية مع زملائه وكان متحمسا للقيام بواجباته.

وأضاف أورو ساما: خلال هذه الفترة كان للسفير عجيلي دور مهم في تطوير العلاقات بين تونس والكويت ونجح في مد جسور الصداقة والتعاون في مختلف المجالات بين بلاده والكويت. وقد قدم أورو ساما نيابة عن جميع سفراء الدول الأفريقية هدية تذكارية، معبرة عن صداقتهم واحترامهم للسفير التونسي.

من جانبه، عبر السفير الهاشمي عجيلي عن شكره وامتنانه لزملائه ومدى قيمة الجهود المقدمة، ولقد كان له شرف كبير أن يتعامل مع شخصيات مثلهم، الذين أبدوا التفاني والاحترافية في ممارسة مهمتهم الديبلوماسية بكل كفاءة ومهارة، كما عبر عن حرص الجميع على حل القضايا المعقدة وتسهيل التواصل بين الكويت وبلدانهم.

وأضاف: نظرا لجهودهم المستمرة، تم تعزيز التفاهم والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة في القارة الأفريقية، وهذا لن ينسى، كما تقدم بالشكر الخاص لدولة الكويت حكومة وشعبا لما تبذله من جهود لتوطيد وتطوير العلاقات الديبلوماسية على مختلف الأصعدة.