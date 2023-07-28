مبارك الخالدي

أخفق فريق الكويت في ظهوره الأول في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال بعد أن خسر من فريق الوحدة الاماراتي ٢-١ في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ستاد مدينة الامير سلطان بمدينة أبها في السعودية ضمن الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة للبطولة.

سجل للوحدة سهيل المنصوري ٧١ وجواو بيدرو ٧٦ وقلص الفارق احمد الظفيري ٩٠. وبهذه النتيجة وضع الوحدة في رصيده أول ٣ نقاط جعلته على رأس المجموعة التي شهدت قبل اللقاء فوز فريق الرجاء المغربي على شباب بلوذداد الجزائري ٢-١ .

ودخل الابيض المباراة بتشكيل مكون من عبدالرحمن كميل لحراسة المرمى وفي الدفاع سلطان الفرج وبلال عيفه وفهد الهاجري وسامي الصانع، وفي الوسط محمد مرهون وياسين العامري وعلي حسين ورضا هاني، وفي المقدمة محمد دحام وطه الخنيسى.

وجاء الشوط الاول سريعا فأجاد الابيض اغلاق منافذه من وسط الملعب والانطلاق السريع للجناحين دحام والعامري اللذين اجادا ارسال العرضيات للخنيسى ومرهون، وفي المقابل استحوذ الوحدة على منطقة المناورات لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الحارس كميل.

وارسل دحام عرضية متقنة على رأس الخنيسي لكنه تباطأ في التعامل معها ٨.

ومن تبادل للكرة على حدود المنطقة سدد دحام بقوة لكن الحارس الشامسي تصدى للكرة على دفعتين ١٦، وواصل دحام تألقه باستقباله لعرضية الصانع وسدد بقوة لكن الحارس الشامسي تالق في ابعادها ٢٦ .

وفي الشوط الثاني تحولت دفة المباراة بتفوق كبير للوحدة الذي اجاد في الثلث الاخير من الملعب وتميز لاعبوه بالكرات البينية القصيرة التي شكلت خطورة على مرمى الكويت الذي تراجع اداؤه وعانى الارهاق. وسدد لوريرو قذيفة من خارج المنطقة ابعدها الحارس كميل بصعوبة.

واستشعر المدرب بونياك الموقف واجرى تبديلا بدخول فيصل زايد وعمرو عبدالفتاح بدلا من دحام ومرهون. وترجم الوحدة افضليته بتمريرة خلف الدفاعات للبديل سهيل المنصوري الذي مر من الصانع ليركن الكرة في شباك الحارس كميل ٧١ ، واضاف جواو بيدرو الهدف الثاني بعد ان استقبل الكرة بالصدر وسددها في المرمى وحاول كميل ابعادها لكن بيدرو تابعها برأسه في الشباك ٧٦ . وفي الدقيقة 90 قلص الفارق احمد الظفيري الذي استثمر كرة مرتدة من الحارس الشامسي ليسددها بقوة في الشباك لتنتهي المباراة بفوز ثمين للوحدة . ادار اللقاء الحكم الليبي احمد عبدالرزاق.