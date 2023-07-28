عاطف رمضان

حثت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، الجمعة، المواطنين والمقيمين على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء وذلك تزامنًا مع تسجيل مؤشر الأحمال أرقامًا قياسية في الفترة الأخيرة مع اشتداد درجة الحرارة.

وقالت الوزارة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن «ارتفاع مؤشر الأحمال الكهربائية يضاعف المسؤولية علينا جميعاً».

وأوضحت الوزارة أن هناك إجراءات بسيطة تساعد في توفير استهلاك الكهرباء والماء حال اتباعها.

ونشرت الوزارة تعليمات إرشادية تضمن نصائح للمواطنين والمقيمين للمساهمة في تخفيف الأحمال الكهربائية.

وجاءت هذه التعليمات في 6 إرشادات كالتالي:

• عدم استخدام الأجهزة الكهربائية أثناء فترة الذروة (12 - 4 مساءً) إلا للضرورة.

• ضبط أجهزة التكييف على درجة حرارة 26 درجة سيليزية قبل سفرك أو بالأماكن غير المستغلة بشكل يومي.

• فصل الشاحن الكهربائي فور الانتهاء من عملية الشحن.

• إضاءة المصابيح الكهربائية قدر الحاجة في الليل والنهار.

• استخدام مصابيح الإضاءة الموفرة للطاقة.

• عمل صيانة دورية لأجهزة التكييف، خصوصاً قبل فصل الصيف.