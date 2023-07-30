صدر مرسوم بقبول استقالة وزير التعليم د.حمد العدواني، وجاء في المرسوم:



مادة أولى



تقبل استقالة د.حمد عبدالوهاب حمد العدواني - وزير التعليم.



مادة ثانية: لى رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.



كما صدر مرسوم آخر بتعيين وزير بالوكالة، ونص على:



مادة أولى: يعين د.جاسم محمد عبدالله الأستاد - وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - بالإضافة الى عمله - وزيرا للتعليم بالوكالة.



مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشــر في الجريــدة الرسميــة.