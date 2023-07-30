دارين العلي



تكثف وزارة الكهرباء والماء حملاتها حاليا عبر مواقعها على وسائل التواصل الاجتماعي لحث المستهلكين على تخفيض استهلاكهم للكهرباء والماء في ظل ارتفاع درجات الحرارة وما يترتب عليه من ارتفاع في مؤشر الاحمال الكهربائية.



وتتراوح الاحمال القصوى حاليا ما بين 16100 ميغاواط و16370 ميغاواط وهو الحمل الاعلى الذي سجل في تاريخ الكويت بداية الشهر الجاري حيث تتوقع الوزارة ان تصل الأحمال الى حوالي 16670 ميغاواط.



هذا وبلغ الحمل الكهربائي امس 16180 ميغاواط في ظل وجود نسبة احتياط آمن تبلغ 985 ميغاواط.



وتعول الوزارة على استجابة المواطنين والمقيمين وفق مصادر مطلعة في الوزارة مع الحملات التي تطلقها لتخفيف الأحمال والضغوط على الشبكة تجنبا لأي طارئ أو أعطال ممكن تطال الشبكة التي تتحمل حتى الآن أحمالا قصوى. وقالت المصادر إن الحملة الوطنية لتوفير الطاقة «وفر» تقوم حاليا بإطلاق عدد من الفيديوهات التوعوية تؤكد فيها أن ارتفاع مؤشر الأحمال الكهربائية يضاعف المسؤولية على الجميع وتورد عددا من الارشادات التي من شأنها تخفيف الضغوط على الشبكة.