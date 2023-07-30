بشرى شعبان



تنفيذا لمشروع تكويت الوظائف القيادية والإشرافية بالجمعيات التعاونية، وبعد إطلاق عمل منصة «فخرنا» لتسجيل الفرص الوظيفية الشاغرة في التعاونيات الأسبوع الماضي، تم الإعلان عن 7 وظائف إشرافية في خمس جمعيات تعاونية عبر المنصة.



وتم تحديد الشهادات العلمية والخبرات المطلوبة للوظائف وهي: مؤهل جامعي في مجال التخصصات الإدارية أو المالية أو القانونية أو التجارية أو التسويقية، وبخبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال التخصص للمدراء العامين. مؤهل جامعي مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال التخصص، على أن يتناسب المؤهل مع مهام وتخصص وطبيعة عمل الوظيفة لنواب المدراء.