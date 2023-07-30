محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن فازت بعقود بلغ مجموعها 132.46 مليون دينار (نحو 431.4 مليون دولار) من 3 شركات في الكويت، وهي شركة نفط الكويت وشركة إيكويت للبتروكيماويات وشركة البترول الوطنية الكويتية، وقد أعلنت عن فوزها بهذه العقود في يونيو ويوليو.



وفي التفاصيل، قالت المجلة إن العقود آنفة الذكر كانت على النحو التالي:



٭ شركة نفط الكويت - مشروع تحديث مرافق المياه- (RFP 2032135) بقيمة 18.3 مليون دينار (59.85 مليون دولار).



٭ شركة البترول الوطنية الكويتية - خدمات الصيانة الميكانيكية في مصفاة ميناء عبدالله (CB/ CMS/ 2001 بقيمة 91.7 مليون دينار (298.89 مليون دولار).



٭ شركة ايكويت للبتروكيماويات - مشروع العطريات TA 2024 في المنطقتين 1 و3 - بمبلغ مقطوع قدره 3.925 ملايين دينار (12.78 مليون دولار).



كما أعلنت «سفن» عن فوزها أيضا بعقد من الباطن في مشروع لشركة أرامكو السعودية لبناء وحدات تبريد وصهاريج تخزين في مصنعها لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي.



وختمت «ميد» بالقول إنها سبق أن ذكرت في وقت سابق أن شركة أرامكو قد منحت عقد الهندسة والتصميمات الأولية للمشروع المذكور لتحالف هندسي قائم بين شركة فايز المحلية الهندسية وشركة SNC-Lavalin Fayez Engineering)، والمعروف اختصارا برمز «SLFE».