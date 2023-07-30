قال متحدث باسم شركة الغاز الروسية جازبروم، إن حجم إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا يبلغ 42 مليون متر مكعب يوميا.



وأكد المتحدث وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية، مواصلة جازبروم إمداد الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية عبر محطة ضخ الغاز سودجا بالكمية التي وافقت عليها أوكرانيا وهو 42 مليون متر مكعب أمس السبت، ورفض الجانب الأوكراني طلب ضخ الغاز عن طريق محطة الضخ سوخرانوفكا.



وذكر المتحدث، أن روسيا ضخت الجمعة الماضي 42.4 مليون متر مكعب.



ويذكر أنه لايزال خط العبور عبر أوكرانيا هو الطريق الوحيد لإمدادات الغاز الروسي إلى دول غرب ووسط أوروبا، وتم تعليق الضخ عبر خط أنابيب نورد ستريم تماما.



وفي مايو 2022، قال مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا، إنه سيعلق تدفق الغاز إلى أوروبا عبر نقطة عبور سوخرانوفكا بسبب قوة قاهرة حيث يزعم أن الشركة غير قادرة على التحكم في محطة ضغط الغاز نوفوبسكوف في جمهورية لوهانسك الشعبية ومع ذلك، لم تر الشركة الروسية أي دليل على القوة القاهرة ـ على حد قول تاس.