حوار: ناهد إمام



قال سامي سليمان، رئيس جمعية مستثمري «نويبع- طابا»، إن إنشاء منطقة حرة في نويبع، يمثل أهمية كبيرة للمستثمرين وللمنطقة بالكامل، لتنمية هذه المنطقة، التي تعد بوابة مهمة، ورافدا من روافد السياحة في مصر، إذ تمثل منطقة جذب لنسبة كبيرة من عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا، خاصة مع موقعها المتميز، حيث تبعد طابا عن القاهرة حوالي 370 كيلومترا، وهي تطل على أربعة منافذ منها منفذان بحريان، وآخر بري، والرابع جوي وهو ما يؤهلها إلى الجذب السياحي المميز.



وأشار سليمان في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» الى أن هناك العديد من المشروعات الاستثمارية قد تعثرت من جراء الأزمات المتتالية من أوبئة والتوترات العالمية ومنها الحرب الروسية- الأوكرانية، وبعد تحديث إدارة هذه المشروعات، تظهر فرص استثمارية بالمنطقة أمام المصريين العاملين بالخارج المهتمين بالاستثمار السياحي، إلى جانب المشروعات الاستثمارية المتنوعة في المنطقة الحرة.



وتقدم سامي سليمان بمقترح لتطوير المنطقة وزيادة الاستثمارات إليها، وجلب المزيد من السياحة العالمية، تمثل في إمكانية طرح مسابقة للاستثمار لتطوير منطقة نويبع- طابا، كحق انتفاع لفترة من السنوات تحددها الدولة المصرية، لمجموعة إما من تحالف للمستثمرين المصريين المغتربين أو المصريين في الداخل، أو كبار المستثمرين في الدول الخليجية والعربية.



وأوضح أن ضخ تلك الاستثمارات الجديدة، سيحقق النهضة الاقتصادية العالمية للمنطقة واستغلال مساحتها الكبيرة البالغة حوالي 300 كيلومتر مربع، من خلال توفير احتياجاتها الأساسية من تشغيل مطار دولي، وفتح طيران مباشر داخلي لها، وزيادة عدد الغرف الفندقية فيها، وخلق منتج سياحي جديد يربط بين طابا والمقاصد السياحية القريبة، وإقامة الزراعات المتطورة للتصدير، وغيرها من مظاهر التنمية المتكاملة بالمنطقة، ما يحقق عائدا كبيرا للدولة، وخاصة مع وجود قيادة سياسية داعمة للسياحة.



وأضاف م.سامي سليمان أن المستثمرين السياحيين في نويبع وطابا، يستشعرون بقوة رغبة الدولة الحقيقية بالعمل على نهضة المنطقة، مشيرا إلى زيارة رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، في 15 أغسطس المقبل، للمنطقة ولقاء المستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية، للدفع بالحركة السياحية في المنطقة للوصول إلى الهدف المعلن وهو 30 مليون سائح.



وأشار إلى أن هناك خطوات مهمة تم اتخاذها لجذب السياحة، ومنها تكاتف قيادة القوات المسلحة وإعادة فتح طريق «القاهرة - نخل - طابا» بوسط سيناء أمام الحركة السياحية المصرية، مؤكدا أهمية ازدواج الطريق نويبع - طابا نظرا لزيادة حركة التصدير لميناء نويبع والحركة السياحية من طابا نويبع لسانت كاترين.