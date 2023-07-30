تقديرا لنشاطه الذي تخطى حدود الوطن العربي وحمل راية الإنسان، كرمت وزارة الثقافة الأردنية وإدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون رئيس ومؤسس مهرجان الأمل السينمائي الدولي فادي اللوند الذي حل ضيف شرف على الدورة الـ 37 منه، وجاء التكريم لما له من إسهام كبير في المجال الفني والثقافي بالمهرجانات العربية والعالمية.



وجرى تكريم فادي اللوند ضمن احتفال في المركز الثقافي الملكي «قاعة المؤتمرات» من قبل ثلاثة وزراء ثقافة عرب: وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء نجار ووزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني ووزير الثقافة اللبناني القاضي محمد وسام المرتضى والمدير التنفيذي لمهرجان جرش الأستاذ أيمن سماوي.



ويأتي التكريم الدولي للفنان فادي اللوند بعد إنجازاته التي قام بها على الصعيد السينمائي في مهرجان الأمل السينمائي الدولي في الاتحاد الأوروبي، ورفع من شأن الأعمال السينمائية المتخصصة في الشأن الإنساني لأصحاب الهمم وعلاقتهم بالمجتمع، وقضايا الإنسان والمرأة والطفلة والبيئة.



وسيعلن فادي اللوند قريبا عن الدورة الجديدة للمهرجان وخطة فعالياتها ضمن الاتحاد الأوروبي والأعمال المشاركة وكامل التفاصيل.