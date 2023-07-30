كشفت الفنانة هبة طوجي عن تحضيرها لمشروع سينمائي جديد، وقالت: أخوض تجربة السينما لأول مرة، من خلال مشروع جديد احضر له ليخرج بشكل لائق كأول تجربة، ولكن لم يتم بعد تحديد موعد التصوير، وعلى المدى القصير سأركز على عرض مسرحيتي «أحدب نوتردام»، والتي لاقت نجاحا كبيرا، خاصة أنني من عشاق المسرح الغنائي.



وعن موضوع استخدام الذكاء الاصطناعي في الموسيقى، قالت هبة: بشكل شخصي لا أقبل أن يتم وضع صوتي على عمل بالذكاء الاصطناعي لأن في هذا الأمر تعديا سافرا على حقوق شخص آخر دون الحصول على إذن منه، وتعديا على الحريات الشخصية وعلى تاريخ الكثير من الفنانين العظام، فكيف يمكن أن نستبدل تقنية بشرية بهم؟ وعلى الصعيد الشخصي لم أر فائدة من هذا الذكاء حتى الآن.