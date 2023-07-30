وافق نادي تشلسي الإنجليزي على تسوية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) تقضي بأن يدفع النادي أكثر من عشرة ملايين يورو (11 مليون دولار)، بسبب «تقارير مالية غير مكتملة» خلال فترة رومان أبراموفيتش المالك السابق للنادي.



وكان رجل الأعمال الأميركي تود بولي استحوذ ومجموعة كليرليك كابيتال على نادي تشلسي في مايو 2022 من أبراموفيتش الذي تعرض لعقوبات على خلفية علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والغزو الروسي لأوكرانيا.



وأعلن «ويفا»، الذي حظر أيضا مشاركة فريق يوفنتوس الإيطالي في دوري المؤتمر الأوروبي «كونفرنس ليغ» بسبب مخالفات مالية، أنه تلقى اتصالات «بشكل استباقي» من التحالف المالك لتشلسي بقيادة تود بولي.



وجرى اكتشاف معلومات مالية منقوصة تم تقديمها في معاملات أجريت بين عامي 2012 و2019، وهو ما يشكل انتهاكا لقواعد تراخيص الأندية واللعب المالي النظيف لدى يويفا، بحسب وكالة الأنباء البريطانية «بي آيه ميديا».



وذكر «ويفا» في بيان: «بعد تقييم الأمر، بما في ذلك قانون التقادم المعمول به، توصلت لجنة الرقابة المالية على الأندية إلى اتفاق تسوية مع النادي الذي وافق على دفع مساهمة مالية بقيمة عشرة ملايين يورو لتسوية القضايا (المخالفات) التي جرى الإبلاغ عنها»، وتشكل العقوبة كبوة أخرى للملاك الحاليين لتشلسي بعدما جاء العام الأول في فترة الملكية الجديدة للنادي مخيبا للآمال، حيث أنهى تشلسي الموسم الماضي في المركز الثاني عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، في أسوأ نتيجة للفريق منذ موسم 1993-1994.



وذكر تشلسي في بيان، أن ملاك النادي علموا بوجود مخالفات محتملة عند إجراء عملية الفحص قبل إتمام صفقة الشراء، وبعد إتمام الصفقة أبلغوا الاتحاد الأوروبي بالأمر.