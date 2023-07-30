أعلن المنتخب الوطني للشباب للكرة الطائرة عن القائمة النهائية استعدادا لبطولة غرب آسيا للشباب 2023 المقرر إقامتها في مدنية جدة السعودية خلال الفترة من 15 حتى 25 أغسطس المقبل.



وتضم القائمة 16 لاعبا هم: حسن القطان، ناصر الصانع، علي دشتي، عبدالله العنزي، أحمد المطيري، عبدالعزيز كامل، حسن العامر، خالد بوعركي، محمد يعقوب البنا، حمد الهولي، فواز المشعل، عبدالله العلي، أحمد الحمدان، فيصل السراج، محمد الدوخي، وبدر العطار.



من جانب آخر، يشارك الحكم الدولي عباس اشكناني في إدارة مباريات بطولة العالم للفتيات للكرة الطائرة «تحت 19 سنة» المقرر أن تستضيفها هنغاريا خلال الفترة من 30 يوليو الجاري حتى 12 أغسطس المقبل.