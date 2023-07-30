أزاح نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم الستار عن تمثال من البرونز لمدربه السابق الفرنسي أرسين فينغر خارج ملعب الإمارات وهو يحمل كأس الدوري الإنجليزي.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن فينغر فاز بثلاث ألقاب للدوري والكأس سبع مرات حينما كان مدربا للفريق بين أكتوبر عام 1996 ومايو عام2018، وقاد المدرب الفرنسي أرسنال في 1235 مباراة خلال فترته في شمال لندن وساعد الفريق على التتويج بلقب الدوري بدون هزيمة في عام 2004، وتأهل أرسنال لمنافسات دوري أبطال أوروبا في 20 موسما متتاليا تحت قيادة فينغر، وتأهل معه لنهائي نسخة عام 2006، حيث خسر الفريق 1-2 أمام برشلونة الإسباني. وتم وضع التمثال البالغ طوله 3.5 مترا للمدرب البالغ من العمر 73 عاما والذي قام بتصميمه النحات جيم جاي، خارج الملعب إلى جانب المدرج الشمالي لستاد الإمارات صباح الجمعة. وانضم تمثال فينغر إلى خمسة تماثيل أخرى تضم نجوم سابقين هم توني أدامز، ودينيس بيركامب، والمدرب السابق هيربرت تشابمان، وكين فريار سكرتير النادي السابق، بالإضافة للهداف لفرنسي تيري هنري.