قال أمين سر اتحاد المبارزة حمد العوضي إن لاعب منتخبنا الوطني للمبارزة يوسف الشملان احتل المرتبة 29 بالتصنيف العالمي للمبارزة في سلاح السابر ليصبح أول لاعب كويتي يصل لهذا التصنيف في لعبة المبارزة، وذلك بعد النتائج المميزة التي قدمها في بطولة العالم للمبارزة - ميلان 2023 التي أقيمت في ايطاليا، بعد فوزه على منافسه الأوكراني في دور 64 وبلوغه دور 32 ليصبح أول لاعب كويتي يصل الى هذا الدور في بطولة العالم التي تعتبر أكبر تجمع قاري للاعبي المبارزة في العالم والبطولة المصنفة الأولى في الاتحاد الدولي للمبارزة.



وأضاف أن الشملان قطع شوطا كبيرا في التأهل الى أولمبياد باريس 2024، موضحا أن مشاركة المنتخب في البطولة جاءت افضل من المتوقع بعد ظهور اللاعبين بمستويات فنية مميزة بوصولهم إلى أدوار متقدمة عكست مدى تطور المستوى الفني للاعبين بفضل خطة الإعداد طويلة الأمد التي وضعها الاتحاد السابق، وأكمل عليها الاتحاد الحالي.