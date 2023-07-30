استعاد المنتخب الفرنسي توازنه بعد التعادل السلبي في بداية مشواره ببطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، وتغلب على نظيره البرازيلي 2-1 أمس في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة.



وانتزع المنتخب الفرنسي بذلك صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط، ويليه المنتخب البرازيلي بثلاث نقاط، ثم منتخب جامايكا بنقطة واحدة، وبنما بدون رصيد من النقاط، وتشهد الجولة الثالثة الأخيرة لقاء منتخب فرنسا مع بنما، والبرازيل مع جامايكا.



وفي مباراة ثانية ضمن مواجهات مونديال السيدات، اكتسح المنتخب السويدي نظيره الإيطالي 5-0 في ويلينغتون ليبلغ الدور ثمن النهائي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة.



ورفعت السويد رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة بعد فوز افتتاحي شاق على جنوب أفريقيا (2-1)، أمام ايطاليا الثانية (3) ونقطة لكل من الأرجنتين، والمنتخب الافريقي، لتكون الفرصة سانحة أمام جميع المنتخبات الأخرى لخطف البطاقة الثانية.