منحت دائرة الهجرة التركية السوريين الحاملين لبطاقة الحماية المؤقتة «الكيملك» من ولايات أخرى والمقيمين في اسطنبول بشكل مخالف مهلة تقارب شهرين للعودة إلى الولايات المسجلين فيها.



وجاء في بيان صادر عن دائرة الهجرة التركية، أن السوريين الخاضعين لنظام «الحماية المؤقتة» والمقيمين حاليا في اسطنبول بالرغم من تسجيلهم في ولايات اخرى مطالبون بالعودة إلى الولايات المسجلين فيها.



وحددت دائرة الهجرة للسوريين المقيمين في اسطنبول مهلة بالعودة الى ولاياتهم المسجلين فيها حتى 24 من سبتمبر.



وستمنح الهجرة تصريح طريق «إذن السفر» للسوريين المعنيين بالقرار لينمكنوا من العودة إلى الولايات المقيمين فيها، إذا تقدموا بالطلب قبل نهاية المدة المذكورة.



في المقابل، أشار البيان الى أنه سيسمح للسوريين الخاضعين لـ«الحماية المؤقتة»، وجاءوا إلى اسطنبول من المناطق التي تعرضت للزلزال في 6 فبراير، وحصلوا على «إذن السفر» بالبقاء حتى إعلان آخر.



وكانت دائرة الهجرة استأنفت منح إذن السفر للمرة الثالثة، في 28 يوليو، شملت فقط المتضررين من الزلزال، والموافقة ستكون فقط لأصحاب المنازل الذين صنف منزلهم ضمن خانة «المتضرر بشدة» (ağır hasarlı)، إذ يمكن الاستعلام عن وضع كل منزل عبر تطبيق الحكومي «e-devlet» الرسمي.



ومنذ عدة أسابيع، أطلقت السلطات التركية حملة أمنية، أسفرت عن ترحيل لاجئين سوريين من عدة مدن وولايات، بينهم حملة بطاقة كيملك، وتركزت الحملة في مدينة اسطنبول خصوصا.