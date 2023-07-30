الدوحة - فريد عبدالباقي



يبحث نادي السد القطري عن تحقيق فوزه الأول في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، عندما يلعب مع الهلال السعودي في الـ 8:00 مساء اليوم، على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية.



يدخل نادي السد مباراة اليوم وفي جعبته نقطة واحدة بعد تعادله السلبي أمام الوداد البيضاوي المغربي، فيما يمتلك الهلال أيضا نقطة واحدة بعد تعادله أيضا السلبي مع أهلي طرابلس الليبي في الجولة الأولى.



ويعتمد الجهاز الفني بقيادة البرتغالي برونو ميغيل، على نجومه الجدد، حيث تعاقد السد مع الدولي المغربي رومان سايس لمدة موسمين، والإكوادوري غونزالو بلاتا، والبرازيلي باولو أوتافيو، والكولومبي ماتيوس أوريبي، والإيراني أمين حزباوي، بجانب استمرار الثنائي البرازيلي غيليرمي توريس، والجزائري بغداد بونجاح.



وفي ذات المجموعة يلعب الوداد مع أهلي طرابلس في الـ 4:00 عصر اليوم، ويشهد اليوم مباراتين لحساب المجموعة الأولى، حيث يلعب الشرطة العراقي مع الترجي التونسي في الـ 6:00 مساء، فيما يلعب اتحاد جدة السعودي مع الصفاقسي في الـ 10:00 مساء.



هذا، وفي مفاجأة من العيار الثقيل، تعاقد نادي أم صلال مع الحارس السنغالي لنادي أريس ليماسول القبرصي لاندينغ باجي، خلال فترة الانتقالات الصيفية مقابل مليون يورو، وكان النادي القبرصي، تعاقد مع حارس نادي آس بكين السنغالي بمبلغ 70 ألف دولار، قبل 15 يوما من بيعه لنادي أم صلال..!



إلى ذلك، تلقى الجهاز الفني بنادي الوكرة بقيادة الإسباني بارتولومي ماركيز لوبيز، صدمة كبيرة عقب إصابة مدافعه الأسترالي ترنت ساينسبري، بالتواء في مفصل الكتف، خلال مشاركته في المباراة الودية أمام فريق قادش الإسباني، ضمن المواجهات التجريبية في معسكر الفريق الحالي بمدينة ماربيا الإسبانية، الذي انطلق في 16 يوليو الجاري، ويستمر حتى الغد.



وخضع اللاعب الأسترالي للفحوصات الطبية، وإجراء الأشعة، التي أثبتت عدم وجود كسر، وأنه يحتاج فقط لفترة علاج وتأهيل لمدة أسبوعين.. ومن المقرر أن يخضع اللاعب إلى المزيد من الفحوصات الطبية والعلاج في مستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي.



ويخشى الجهاز الفني غياب لاعبه الاسترالي عن اللقاء المهم أمام نافباهور الأوزبكي في الملحق الحاسم لدوري أبطال آسيا الذي سيقام في الدوحة 22 أغسطس المقبل.



وعلى صعيد الصفقات، أعلن الشمال التعاقد مع الكولومبي جيسون موريلو، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.



وانضم اللاعب الجديد لتدريبات نادي الشمال الحالي بمعسكر الفريق بالنمسا. وكان نادي الشمال دعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالمحترفين الأجانب، وهم: الإيراني أوميد إبراهيمي، وريكاردو غوميز من الرأس الأخضر، والمغربي يونس الحناش القادم من باريس سان جرمان، بجانب استمرار الثنائي المحترف الأرجنتيني ماتياس ناني، والأردني علي علوان.