تقدم خمسة نواب عن تقدمهم باقتراح برغبة بإنشاء معاهد دينية للبنين والبنات للمرحلتين المتوسطة والثانوية في كل محافظات الكويت.

ونصت مقدمة الاقتراح الذي تقدم به النواب فايز الجمهور ود. فلاح الهاجري وحمد العبيد ود. محمد الحويلة وفهد المسعود على ما يلي:



"يعتبر التعليم الديني جزءًا لا يتجزأ من التعليم العام، ورافدًا أساسيًّا من روافده، ومنذ أن تأسس التعليم الديني في دولة الكويت وهو يقوم بدوره ويحقق أهدافه، وقد ساهم بنتائجه ومخرجاته في تعزيز الوسطية، ونشر الثقافة الإسلامية، وغرس الأخلاق الكريمة، وتعميق السلوك القويم". ورغم الاهتمام المتزايد عند كثير من الطلاب والطالبات في الالتحاق والانتساب إلى تلك المعاهد الدينية، إلا أننا نرى افتقار كثير من المحافظات إلى وجود تلك المعاهد الدينية بجميع مراحلها الدراسية، ما يسبب العزوف عن الالتحاق بها، وكذلك يهدد استمرار الدارسين فيها، لقلتها وبعدها عن مناطق سكنهم وتحملهم لمعاناة المواصلات والاختناقات المرورية.



ونص الاقتراح على ما يلي:



"إنشاء معاهد دينية للبنين والبنات للمرحلتين المتوسطة والثانوية في كل محافظة من محافظات دولة الكويت"