أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 44 مسيرة أوكرانية، في وقت قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده تواصل العمل في بناء أسطولها الحربي الذي سيتعزز بـ 30 سفينة جديدة هذا العام، فيما أعلن مصدر أوكراني عسكري رفيع، أن قوات كييف «ستدخل القرم قريبا».



وقال الرئيس الروسي في كلمته خلال العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة يوم القوات البحرية بمشاركة قادة أفارقة، «تقوم روسيا بثقة بتنفيذ مهمات واسعة النطاق في مجال السياسة البحرية، كما تقوم بشكل مطرد بتعزيز قوة أسطولها، وفي هذا العام وحده سيتم تعزيز الأسطول الحربي الروسي بـ 30 سفينة جديدة من مختلف الفئات».



إلى ذلك، أشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى إسقاط مسيرة أوكرانية في مقاطعة موسكو ومسيرتين أخريين في منطقة أبراج موسكو سيتي بوسط العاصمة.



وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن هذه الهجمات: «كانت مستحيلة لولا المساعدة التي تقدمها لنظام كييف الولايات المتحدة وحلفائها بحلف شمال الأطلسي (ناتو)». من جهته، قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف: «إن القوات المسلحة الروسية بتصديها للهجوم المضاد من جانب العدو الجماعي تدافع عن أرض روسيا وعن مواطنيها»، داعيا اعداء بلاده الى التضرع للرب كي تنتصر روسيا وإلا فالحرب النووية قادمة.



وأضاف مدفيديف - في تصريح أمس «أن حقيقة انتصارنا لا غبار عليها، وهي واضحة لجميع الأشخاص المحترمين»، معربا عن ثقته بأن القوات المسلحة الروسية تقوم أثناء ذلك بمنع اندلاع نزاع عالمي.



وتابع: «لو تصورنا أن هجوم عصابات بانديرا الأوكرانية نجح بدعم من الناتو وتمكنت من الاستيلاء على جزء من أرضنا، فسنضطر عند ذلك بموجب قواعد المرسوم الرئاسي الصادر في فبراير لاستخدام الأسلحة النووية لأنه ببساطة لن يبقى لدينا أي مخرج آخر».



وفي السياق نفسه، قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية الجنرال كيريلو بودانوف، إن الجيش الأوكراني «سيدخل قريبا إلى شبه جزيرة القرم»، دون تقديم تفاصيل أو حد زمني، وذلك في حوار مع القناة الأوكرانية «تي إس إن» (TSN).