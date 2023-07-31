القاهرة - ناهد إمام



أعلن وزير الصحة والسكان د.خالد عبدالغفار أن مصر تحتل المرتبة الـ 14 على مستوى العالم في الكثافة السكانية، لافتا إلى أن عدد سكان مصر وصل إلى 105 ملايين نسمة.



جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الصحافي امس، للكشف عن تفاصيل الأعمال التحضرية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المزمع عقده في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023.



وأكد د.عبدالغفار أن هناك دعما مستمرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي لقضايا الصحة والسكان، والتي وضعها على رأس أولوياته الأساسية.



وأضاف وزير الصحة أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية يشهد مشاركة صانعي القرار على المستوى الإقليمي والدولي وممثلي الدول والعديد من المؤسسات الدولية ورواد الأعمال وشركات الأدوية.



وقال إن الزيادة السكنية تلتهم عوائد التنمية الاقتصادية، وتؤثر تأثيرا سلبيا على التنمية والحياة الكريمة، وبالتالي نحتاج إلى وقفة حقيقية للتعامل معها.



وأكد وزير الصحة والسكان د.خالد عبدالغفار أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة، سيوفر فرصة فريدة للباحثين وواضعي السياسات، ومتخذي القرار، في جميع أنحاء العالم، لاستكشاف العلاقة الديناميكية بين السكان والصحة والتنمية، من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة، كما أنه سيشهد إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان في مصر.



وأضاف أن المشاركين في المؤتمر سيتعاملون بشكل تفاعلي مع التحديات والتنبؤات، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، واقتراح خطط التخفيف واستراتيجيات التكيف وخرائط الطريق، لتحقيق النتائج الصحية المرجوة للسكان في جميع أنحاء العالم.