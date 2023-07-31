استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود عددا من طلبة الكويت الدارسين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، حيث عبر عن مدى سعادته بلقاء تلك الطاقات الشبابية المتميزة، مشيدا بالمستوى التعليمي المتميز لشباب الكويت وحرصهم على تحقيق المراكز المتقدمة.



وأكد الحمود أن جميع أبنائنا الطلاب المبتعثين هم سفراء لبلدهم، فما يقدمونه ويعملونه ينعكس بالإيجاب والسلب على ثقافتهم، وأن شبابنا الكويتي يتمتع بحسن الخلق والحرص على تمثيل الكويت ورفع علمها خفاقا بين الأمم والشعوب والدول، مشيدا في الوقت ذاته بجهود القائمين على المكتب الثقافي الكويتي والبعثة الديبلوماسية الكويتية لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.



وقال الشيخ فيصل الحمود خلال اللقاء: قلبي قبل بابي مفتوح على مصراعيه لجميع الشباب في أي وقت، وأؤكد دعم وحرص صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لأبنائهم الطلاب الكويتيين الدراسين في الخارج في سبيل إكمال دراستهم ومن ثم خدمة الكويت في شتى المجالات، فالشباب هم نواة المستقبل والحاضر المشرق بسواعدهم وتطلعاتهم وأفكارهم التي من شأنها تحقيق الإنجاز والتطور نحو مستقبل أفضل.



وفي نهاية اللقاء تقدم الطلاب بالشكر إلى الشيخ فيصل الحمود، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معبرين عن أهمية تلك الكلمات المحفزة لهم والتي من شأنها الحرص على تحقيق المزيد من النجاح والتقدم الذي هو نجاح لوطننا الكويت.