قال آمر كتيبة المهام الخاصة التابعة للواء المغاوير في الجيش الكويتي المشاركة في التمرين المشترك «رماح الحق 14» المقدم عبدالوهاب المانع ان التمرين مع الوحدة الخاصة من مجموعة الملك عبدالله الثاني للقوات الخاصة الملكية الأردنية يهدف إلى تبادل الخبرات في مكافحة الارهاب.



جاء ذلك في تصريح لـ «كونا» أمس عقب اختتام فعاليات التمرين المشترك والذي نفذته كتيبة المهام الخاصة في لواء المغاوير بالجيش الكويتي مع القوات الخاصة الملكية الاردنية على مدى اسبوعين.



وأضاف المانع ان التمرين يهدف إلى الاطلاع على آليات تخطيط الواجبات والمهام والعمليات الخاصة وتنمية المهارات في مختلف مجالات العمليات الخاصة، بالاضافة إلى تبادل الخبرات لدى الجانبين الكويتي والأردني، مؤكدا انه جسد الاتفاق والانسجام بين قيادتي الجيشين الكويتي والاردني واتفاقهما على المستوى الاستراتيجي والعملياتي وما يتم تطبيقه على المستوى الميداني والتعبوي متمثلا بهذه التمارين التعبوية.



واشاد بتعاون الجانب الأردني وبالجهود التي يبذلها لتسهيل مهمة الوفد الكويتي المشارك في التمرين الذي يقام للعام الـ 14 على التوالي، مشيرا إلى ان التمرين اختتم بحضور آمر لواء المغاوير/25 العميد ركن ناصر العتيبي وقائد مجموعة الملك عبدالله الثاني للقوات الخاصة الملكية العقيد ركن هشام الحنيطي، لافتا الى تنفيذ عرض مشترك يحاكي واقع الوحدات في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للتحديات.















صورة المانع















