علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية أن نحو 52 ألفا من عملاء البنوك صدروا 2.19 مليون شيك بقيمة 13.2 مليار دينار خلال أول 6 أشهر من العام الحالي 2023، بينما صدر 1387 شخصا نحو 2072 شيكا من دون رصيد خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2023، وأغلقت 330 حسابا مصرفيا لـ 312 عميلا لإصدارهم 979 شيكا من دون رصيد خلال الفترة ذاتها.



وتفصيليا، أظهرت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي ان أعداد الشيكات المتداولة في القطاع المصرفي بالكويت خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2023 شهدت تراجعا بنحو 5428 شيكا لتصبح 2.191 مليون شيك بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 2.196 مليون شيك بنهاية يونيو 2022.



يأتي ذلك فيما تراجعت قيمة الشيكات المتداولة بنحو 15% بما قيمته 2.375 مليار دينار لتبلغ 13.2 مليار دينار بنهاية النصف الأول من 2023 مقارنة مع قيمتها المسجلة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2022 والبالغة 15.587 مليار دينار.



وتراجعت أعداد العملاء مصدري الشيكات المصرفية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي بنسبة 75 وبواقع 3943 عميلا ليبلغ عددهم الإجمالي نحو 51.995 ألف عميل مقارنة مع 55.938 ألف عميلا في نهاية الفترة ذاتها من عام 2022.



الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد



وأظهرت بيانات المركزي ارتفاع أعداد الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد بنسبة 5% بما عدده 99 شيكا لتبلغ خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2023 نحو 2072 شيكا مقارنة مع 1973 شيكا عن الفترة ذاتها من 2022.



وتراجعت قيمة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد خلال النصف الأول من 2023 بنحو 20% بما قيمته 5 ملايين دينار لتبلغ 24 مليون دينار، مقارنة مع 30 مليونا في النصف الأول من 2022، إلا أن عدد العملاء المرتجع شيكاتهم خلال النصف الأول من 2023 لعدم وجود رصيد ارتفع لنسبة 6.5% بما عدده 84 عميلا ليبلغ 1387 عميلا، مقارنة مع 1303 عملاء خلال النصف الأول من 2022.



الحسابات المغلقة لارتجاع الشيكات



وأظهرت البيانات ازدياد عدد العملاء والحسابات والشيكات المسجلة في نطاق الحسابات المقفلة بسبب ارتجاع شيكات لعدم وجود رصيد، فيما تراجعت قيمة الشيكات نفسها تحت ذات التصنيف.



وتفصيليا، ارتفعت أعداد الحسابات المقفلة بسبب ارتجاع الشيكات لعدم وجود رصيد بنسبة 9% بما عدده 27 حسابا جديدا لتبلغ نحو 330 حسابا خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2023 مقارنة مع 303 حسابات خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2022.



وارتفع عدد العملاء المغلقة حساباتهم خلال النصف الأول من 2023 بنحو 14% بما عدده 38 عميلا ليبلغ عددهم 312 بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 274 عميلا بنهاية يونيو 2022.



وسجل عدد الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد وأقفلت الحسابات بنسبة 12% بنحو 106 شيكات ليبلغ عددها الإجمالي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2023 نحو 979 شيكا مقارنة مع 873 شيكا بنهاية الفترة ذاتها من 2022.



يأتي ذلك فيما تراجعت قيمة الشيكات المتسببة في إقفال الحسابات لعدم وجود رصيد بنسبة 24% بما يعادل 2.7 مليون دينار لتبلغ قيمتها الإجمالية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2023 نحو 8.6 ملايين دينار مقارنة مع 11.3 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من 2022.