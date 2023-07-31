تم اختيار سيارة جينيسيس GV60 كأفضل سيارة دفع رباعي صغيرة فاخرة في دراسة جي دي باور 2023 للأداء والتنفيذ والتخطيط والتصميم (APEAL) في الولايات المتحدة.

وفي معرض تعليقه على هذا التصنيف، قال عمر الزبيدي، رئيس جينيسيس الشرق الأوسط وأفريقيا: لا شك في أن حصول سيارة جينيسيس GV60 على إشادة دولية يمثل شهادة على الأداء المذهل لهذه السيارة وعلى تصميمها الفذ الذي يركز على المستخدم، والتكنولوجيا المبتكرة والميزات القابلة للتخصيص في هذه السيارة الرائعة.

ونحن سعداء للغاية بأن نرى طرازا آخر من سياراتنا يحظى بهذا الاحتفاء والتقدير على الصعيد العالمي، كما نؤكد على استمرار التزامنا بتقديم سيارات ترسي معايير جديدة للاستدامة والسلامة والسرعة.

وتجسد GV60 لغة تصميم جينيسيس للأناقة الرياضية ومفهوم الجمال الكوري الكلاسيكي الذي يطلق عليه تسمية «جمال الفضاء الأبيض». وتتمتع السيارة بمقصورة داخلية فسيحة تمتاز باستخدام المزيد من المواد الصديقة للبيئة والمعاد تدويرها، إلى جانب عناصر أمان متقدمة وتكنولوجيا رائدة.

وتتميز GV60 أيضا بتقنيات مبتكرة هي الأولى من نوعها في العالم، مثل نظام الاتصال بالوجه والكرة الكريستالية، مما يتيح للسائق تجربة قيادة خاصة به وحده.

من جانبها، قالت كلوديا ماركيز، الرئيس التنفيذي للعمليات في جينيسيس موتور أميركا الشمالية: سعداء جدا بهذا التقدير الكبير من عملائنا لروعة التصميم والأداء الاستثنائيين لسيارة GV60، أولى سياراتنا الكهربائية، في دراسة تقييم الأداء والتنفيذ والتخطيط والتصميم (APEAL) لهذا العام. وتمثل GV60 خلاصة تركيز علامتنا التجارية على العملاء، باعتبارها النموذج الأكثر تخصيصا من جينيسيس حتى الآن.

وتعكس GV60 التزامنا الراسخ بتخصيص تجربة اقتناء السيارة لتناسب الاحتياجات الفردية الخاصة للعملاء، وذلك من خلال استخدام تقنيات رائدة مثل نظام الاتصال بالوجه.

وجدير بالذكر أن دراسة جي دي باور للأداء والتنفيذ والتخطيط والتصميم (APEAL) في الولايات المتحدة، تدرس تقييمات مالكي السيارات بشأن تجاربهم مع سياراتهم الجديدة بعد 90 يوما من اقتنائهم لها. وتوفر بيانات هذه الدراسة نظرة ثاقبة حول تجارب السائقين المرتبطة بالتصميم والأداء والسلامة وسهولة الاستخدام والراحة وعوامل أخرى.