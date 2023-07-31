ياسر صادق: 37 عرضاً تتنافس و22 ألف جنيه جوائز التأليف المسرحي

محمد رياض: عادل إمام رمزنا الفني الأكبر عند الملايين في العالم العربي



القاهرة - خلود أبوالمجد



وسط حضور فني وإعلامي وجماهيري كبير، افتتحت وزيرة الثقافة المصرية د.نيفين الكيلاني الدورة الـ 16 من المهرجان القومي للمسرح المصري الذي يرأسه هذا العام الفنان محمد رياض، الذي دأب منذ توليه المهمة على العمل لافتتاح هذه الدورة في موعدها وإضفاء لمسة مختلفة على كل جوانب المهرجان، بداية من حفل الافتتاح الذي أقيم بالمسرح الكبير في دار الأوبرا بالقاهرة، والذي كان من بين حضوره خلاف المكرمين «سيدة المسرح العربي» الفنانة سميحة أيوب والفنانة إلهام شاهين والفنان صبري فواز والفنان أحمد السعدني ومحمد جمعة ونرمين الفقي والمخرج عادل أديب والسيناريست والكاتب عمرو محمود ياسين والفنانة منال سلامة والفنان القدير لطفي لبيب وسامح حسين وعمرو رمزي وسهر الصايغ ولقاء سويدان وسيمون وكريم الحسيني وغيرهم الكثير.



بدأ الحفل بعرض استعرض مجموعة من أهم الأعمال المسرحية بداية من «ألف ليلة وليلة» و«قصة شهرزاد وشهريار» و«قيس وليلى» و«ريا وسكينة» وصولا لمسرحية «شاهد ماشفش حاجة» للزعيم عادل إمام الذي قدم دوره الفنان محمد عادل، ليصعد على المسرح بعدها مدير المهرجان الفنان والمخرج ياسر صادق وألقى كلمته التي قال فيها: «في عرس المسرح المصري خلال هذه الدورة، تتنافس 37 عرضا من قطاعات مختلفة لتقدم أروع ما لديها في حصاد الموسم المسرحي من خلال المسابقة الرسمية، كما توجد مسابقة للنقد المسرحي، وأخرى للتأليف المسرحي للعمل الأول، وهنا يطيب لنا أن نشكر الوزيرة د.نيفين الكيلاني لتوجيهها برصد جوائز مالية لهذه المسابقة، حيث الجائزة الأولى 10 آلاف جنيه، والثانية 7 آلاف، والثالثة 5 آلاف، بالإضافة إلى شهادة تقدير ودرع، وطبع النصوص الفائزة، وقد أطلق المهرجان اسم كاتبنا الكبير الراحل محمد أبو العلا السلاموني على هذه المسابقة».



وتابع مدير المهرجان: لقد انطلقت الورش من تاريخ السادس من يوليو الجاري، لتستمر على مدار شهر كامل، لتؤتي بثمارها المرجوة، والتي ستضيف مبدعين الى الساحة المسرحية.

وأخيرا أتقدم بالشكر للنجم محمد رياض الذي لم يدخر جهدا أو وقتا في سبيل خروج هذه الدورة بشكل مشرف يليق بعراقة المسرح المصري وقيمة وزارة الثقافة المصرية، والشكر موصول لأعضاء اللجنة العليا وجميع اللجان التنفيذية والمبدعين القائمين على الندوات والورش، وأتمنى أن يكلل جهدنا بالنجاح والتوفيق لما نتمناه تجاه المسرح.



وألقى بعدها رئيس المهرجان الفنان محمد رياض، كلمته، قائلا: الدورة الـ 16 للمهرجان القومي للمسرح المصري تحمل اسم «الزعيم» عادل إمام ليس فقط لكونه ابن المسرح، لكن أيضا تقديرا لمسيرته الفنية الممتدة، ولأنه رمزنا الفني الأكبر عند الملايين في العالم العربي الذين توجوه زعيما البهجة، وانطلاقا من إيماننا بأهمية المهرجان وما يمثله كان اختيارنا للزعيم عادل إمام ليحمل اسم دورتنا الجديدة.



واستكمل رئيس المهرجان: إن أهمية المسرح تأتي لكونه المعبر عن الواقع المصري، ومحركا لكثير من الأحداث الوطنية المهمة في تاريخ مصر وحمل رايته الكثيرون من رموز الفكر والإبداع، واسمحوا لي في هذه المناسبة أن نحيي جميع صناع المسرح المصري ممن أفنوا أعمارهم من أجل إسعاد الجمهور وتشخيص همومه ومشاكله، واستطاعوا الصمود من أجل حركة مسرحية حقيقية، كما أن أهمية المهرجان تأتي من كونه أكبر ملتقى للمسرحيين في مصر، ودعوني أشكر من وقفوا خلف هذه الدورة لتخرج إلى النور بداية من رؤساء الدورات السابقة وجميع اللجان التنفيذية، وأخص بالشكر الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة على دعمها اللامحدود، وكذلك كل قطاعات وزارة الثقافة، كما أخص بالشكر صندوق التنمية الثقافية واللجنة العليا للمهرجان ولجانه التنفيذية، وأخيرا أقدم كل الشكر لدار الأوبرا المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومجموعة قنوات الحياة.



ومنحت إدارة المهرجان خلال حفل الافتتاح شهادات تقدير لأعضاء لجنة المشاهدة واختيار العروض، والتي تكونت من الناقد والشاعر محمد بهجت (رئيسا)، وعضوية كل من: الفنانة القديرة عزة لبيب، والمخرج إميل شوقي، المخرجة عبير علي، والفنان إيمان الصيرفي.

كما تم تقديم أعضاء لجنة التحكيم، حيث صعد على المسرح رئيس اللجنة الفنان أشرف عبدالغفور، والأعضاء الفنان مجدي كامل، والمؤلف نادر صلاح الدين، والموسيقار طارق مهران، ومهندس الديكور محمد الغرباوي، ود.سحر حلمي هلالي، والناقد جرجس شكري.



أعقب ذلك فقرة التكريمات التي شهدت لفته جميلة بقيام مجموعة من أبرز الفنانين بالصعود لتسليم التكريمات لمستحقيها، فكانت البداية مع الفنان القدير صلاح عبدالله الذي قدم له التكريم الفنان أحمد السعدني، وتلاها قيام الفنانة منال سلامة بتسليم تكريم الكاتب محمد السيد عيد، ومن بعدها قدم الإعلامي ابراهيم الكرداني التكريم لمهندسة الديكور نهى براده، وبتصفيق حاد ضجت به جنبات قاعة المسرح الكبير في الأوبرا سلم الفنان محمد جمعة التكريم للدكتور الفنان سامي عبدالحليم، ثم صعدت الفنانة رانيا محمود ياسين المسرح لتسليم تكريم الفنان رياض الخولي، وتسلم بعدها الفنانة إلهام شاهين التكريم للفنان محمد محمود، ويعلو المسرح بعدها الفنان نضال الشافعي وسلم التكريم للفنان محمد أبوداود، لتقدم بعدها مذيعة الحفل الإعلامية ريهام إبراهيم التكريم للفنان رشدي الشامي، وأعقبها الفنان طارق عبدالعزيز الذي سلم التكريم للفنان أحمد فؤاد سليم، وكان مسك الختام مع صعود الفنانة نرمين الفقي للإعلان عن تكريم الفنان خالد الصاوي الذي اعتذر عن الحضور لظروف خاصة، لينتهي حفل الافتتاح بتقديم المايسترو هاني شنودة مجموعة من مقطوعاته التي قدمها في أفلام «الزعيم» عادل إمام ليكون هذا هو التكريم للفنان الذي تحمل الدورة الـ 16 اسمه.



يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري تستمر فعالياته حتى 14 أغسطس المقبل، ويعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني، وفرق الهواة والمسرح الجامعي، والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية، وذلك وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.