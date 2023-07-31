القاهرة ـ محمد صلاح



اعترفت الفنانة دينا الشربيني بأنها مازالت تعاني فقدان والدها وفشلت في العودة الى حياتها السابقة، فمازالت ترفض الظهور في أي برامج تلفزيونية مهما كانت الإغراءات المالية، ومازالت محاولة اقرب اصدقائها مستمرة لإقناعها بالعودة الى نشاطها الاجتماعي والاعلامي والخروج من دائرة الحزن، وكذلك تمتنع عن التواجد في التجمعات العائلية او الفنية بسبب سوء الحالة النفسية التي تعيشها ورفضت دينا الحوار عن مصير قصة الحب التي كانت تعيشها وهل مازالت مستمرة ام هناك تغييرات طرأت، ورفضت الكشف عن أي تفاصيل بشأن مسلسل تتعاون فيه مع الفنان أمير كرارة، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وأنها تؤجل التجهيز له بسبب الانشغال بمسلسلات دراما رمضان، وسيتم الإعداد لتصويره قريبا.



المعروف ان أمير ودينا يشكلان ثنائيا ناجحا، حيث التقيا من قبل في ثلاثة أعمال هي: المواطن إكس ـ وطرف ثالث ـ وتحت الأرض.