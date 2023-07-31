أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي عن أنه سيقيم معسكرا تدريبيا لرياضة الهوكي على الجليد الآسيوية للشباب (دون سن 16 عاما) في مدينة طشقند بأوزبكستان تبدأ اليوم وتستمر إلى 7 أغسطس المقبل بمشاركة 126 لاعبا ومدربا وحكما ومسؤولا رياضيا للعبة من 27 دولة آسيوية من بينها الكويت.



وقال المجلس إن هذا التجمع الرياضي الذي يعقد بالتعاون مع الاتحاد الدولي لهوكي الجليد (IIHF) يهدف إلى تطوير عناصر منظومة الرياضات الشتوية في القارة، لاسيما الهوكي على الجليد باعتبارها أحد الألعاب الأولمبية الشتوية. وأضاف أن هذه الخطوة التي حظيت باهتمام مسؤولي اللعبة في عدد كبير من الدول الآسيوية الممارسة للعبة تسعى إلى الترويج للرياضات الشتوية ونشرها في دول القارة ودعم اللاعبين وباقي عناصر اللعبة وتطوير مستوياتهم الفنية ومهاراتهم. من جانبه، قال رئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي إن اللاعبين عبدالله حلاوة وسجى العصفور والمدرب عبدالله الزيدان والحكمة شوق الهندال والادارية مريم الخرس سيمثلون النادي في هذا البرنامج وسيشاركون في دورات تدريبية مكثفة، كل في مجاله. وأكد العجمي حرص النادي على إشراك منتسبيه في مثل هذه الملتقيات الرياضية المهمة التي من شأنها تطوير القدرات المهنية للاعبين والمدربين والحكام والكوادر الإدارية والفنية، مثمنا مبادرة المجلس الأولمبي الآسيوي في هذا الصدد.