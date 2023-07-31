مبارك الخالدي



يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت، إلى إنعاش آماله في بطولة الملك سلمان للأندية الأبطال المقامة حاليا في السعودية، وذلك عندما يلتقي فريق الرجاء المغربي على ستاد مدينة الأمير سلطان في مدينة أبها ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة من البطولة، والتي ستشهد لقاء آخر يسبقه يجمع بين فريقي الوحدة الإماراتي وبلوذداد الجزائري.



ويخوض الأبيض المباراة ورصيده خال من النقاط بعد خسارته في الجولة الأولى أمام فريق الوحدة الإماراتي 1-2، بينما فاز فريق الرجاء على فريق بلوذداد الجزائري 2-1، ما يشير إلى أن مباراة اليوم لا تقبل القسمة على اثنين.



ويأمل الجهاز الفني للكويت بقيادة الصربي بوريس بونياك تحقيق نتيجة إيجابية وتجنب الخسارة التي ستطيح به خارج البطولة، وقد ركز الأبيض في تدريباته التي سبقت المباراة على تصحيح الأخطاء، والمأمول الالتزام بالتعليمات الفنية طوال شوطي المباراة واستغلال الفرص المتاحة.



ويدرك بونياك أن خسارة ثانية قد تكلف فريقه الخروج المبكر من البطولة، ويرى أن رجاله قدموا مستوى جيدا أمام الوحدة رغم الخسارة، مشددا على أنه يثق في قدرتهم على تلافي الأخطاء في اللقاء الثاني.



في المقابل، يخوض الفريق المغربي المباراة منتشيا بانتصاره الأول وسط آمال بعبور محطة الكويت وضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي للمسابقة.



وتقام اليوم أيضا ثلاث مواجهات أخرى، فضمن المجموعة الرابعة أيضا يلتقي الوحدة مع شباب بلوذداد الجزائري. وفي المجموعة الثالثة، يضع النصر السعودي النقاط الثلاث نصب عينيه عندما يستضيف الاتحاد المنستيري التونسي على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن منافسات الجولة الثانية، فيما يصطدم الشباب بالزمالك المصري. وكان النصر تعادل في مباراته الأولى سلبا أمام الشباب نفسه، بينما تلقى الاتحاد المنستيري خسارة ثقيلة أمام الزمالك المصري برباعية نظيفة.