عزز المنتخب الكولومبي بدايته القوية في بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، وانتزع فوزا ثمينا 2-1 على نظيره الألماني في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة بالبطولة، المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا.



ورفع المنتخب الكولومبي رصيده إلى ست نقاط لينفرد بصدارة المجموعة بفارق ثلاث نقاط أمام نظيريه الألماني والمغربي.



إلى ذلك، أحيت سيدات المغرب آمالهن بالتأهل إلى ثمن نهائي المونديال، بتحقيق فوز تاريخي على كوريا الجنوبية 1-0 بتوقيع ابتسام الجريدي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة.



وهذا الفوز هو الأول للمغرب في تاريخ المونديالات النسائية، وأول ثلاث نقاط تحصدها لاعباته في أول مشاركة لهن في البطولة أمام 13 ألف مشجع في أديليد.