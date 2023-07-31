أعادت شبكة «إكس» الاجتماعية («تويتر» سابقا) تشغيل حساب مغني الراب والمصمم الأميركي كاني ويست بعد نحو ثمانية أشهر على تعليقها إياه، على ما أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال».



وكان كاني ويست نشر في الخريف الفائت عبر حسابه صورة لصليب معقوف متشابك مع نجمة داود، فما كان من ايلون ماسك الذي كان استحوذ على «تويتر» قبل أسابيع إلا أن علق حساب المغني.



وقال ماسك تعليقا على الصورة التي نشرها ويست وتجمع شعاري النازية واليهودية «فقط للتوضيح تم تعليق حسابه بسبب تحريضه على العنف».



وأعلن كاني ويست في منشور عبر إنستغرام تخليه عن آرائه المعادية للسامية، قائلا إن مشاهدته الممثل جوناه هيل في فيلم «21 جامب ستريت» جعلته «يحب اليهود من جديد».