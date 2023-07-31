خسر مانشستر سيتي بطل أوروبا أمام أتلتيكو مدريد الإسباني 1-2 امس على ملعب سيئول الذي احتضن نهائيات كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية، وذلك في مباراة ودية اتسمت بالجدية استعدادا للموسم الجديد.



تأخر انطلاق المباراة نحو 40 دقيقة بعدما تسببت الأمطار الغزيرة بانتشار برك المياه على أرض الملعب، لكن المطر خف تدريجيا ليصبح الملعب جاهزا. إلا ان ذلك لم يمنع من امتلاء مدرجات الملعب بالجماهير لمتابعة اللقاء، حيث قدر عدد المشجعين بـ 64 ألفا.



وخاض الفريقان اللقاء بتشكيلتيهما الأساسيتين، باستثناء غياب البلجيكي كيفن دي بروين عن سيتي، بعدما عاد إلى التمارين اثر إصابة كان يعاني منها منذ نهائي دوري الأبطال، وبقي على دكة البدلاء.



واستغل الهولندي ممفيس ديباي، تمريرة الأرجنتيني انخل كوريا على مشارف المنطقة ليسدد الكرة داخل الشباك (66). وضاعف البلجيكي يانيك كاراسكو تقدم الفريق الإسباني بعدها بثماني دقائق اثر تمريرة من ديباي نفسه (74).



وتمكن رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي أجرى تغييرات عدة في الشوط الثاني من تقليص النتيجة عن طريق البرتغالي روبن دياش (85).



وتعد المباراة، الأخيرة، للفريق الانجليزي قبل مواجهة أرسنال في كأس درع المجتمع الأسبوع المقبل.