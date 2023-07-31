أعلن نادي ساو باولو البرازيلي لكرة القدم أنه تعاقد مع الكولومبي الدولي خاميس رودريغيز لاعب بايرن ميونيخ الألماني السابق.



ووقع خاميس رودريغيز (32 عاما) عقدا مع ساو باولو يستمر حتى 30 يونيو عام 2025.



وكان رودريغيز، الذي لعب لبايرن ميونيخ بين عامي 2017 و2019، قد رحل عن أولمبياكوس اليوناني في أبريل الماضي.



وفي أوروبا، لعب رودريغيز، هداف كأس العالم 2014، أيضا لفرق بورتو البرتغالي، وموناكو الفرنسي، وريال مدريد الإسباني، وإيفرتون الإنجليزي.



وتوج رودريغيز مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين إلى جانبه لقب الدوري الإسباني، كما توج مع بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني مرتين.