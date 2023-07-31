أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مان سيتي بطل الدوري الانجليزي وأوروبا لكرة القدم إن الدوري السعودي بدل جذريا سوق الانتقالات، متوقعا انتقال المزيد من اللاعبين البارزين إلى المملكة.



وبات جناح «السيتي» الجزائري رياض محرز هذا الأسبوع أحدث اسم كبير ينتقل إلى الدوري السعودي، ليسير على خطى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة والعديد من نجوم الدوريات الأوروبية الكبرى.



وانضم الدولي الجزائري إلى أهلي جدة مقابل 38.6 مليون دولار.



كما دخل السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونيخ في مفاوضات لتغيير النادي بحسب ما ذكر بطل الدوري الألماني لكرة القدم.



وأشار غوارديولا في سيول عشية مباراة سيتي الودية مع أتلتيكو مدريد الإسباني إلى أن «الدوري السعودي غير السوق تماما»، مضيفا قبل عام عندما كان كريستيانو رونالدو أول لاعب، لم يكن أحد يستطيع أن يتخيل عدد اللاعبين الكبار وأصحاب المستويات العالية الذين سيلعبون في الدوري السعودي، وفي المستقبل، سينتقل المزيد والمزيد.



وأكد مدرب برشلونة وبايرن السابق أن «علاقة خاصة» تربطه مع محرز، رغم أن الأخير خسر مركزه الأساسي في نهاية الفترة التي قضاها مع أبطال إنجلترا وأوروبا، وقال: «إنه أحد اللاعبين الذين رأيتهم في مسيرتي وقد استمتعت بهم كثيرا، كان شخصية مهمة للنجاح الذي حققناه خلال السنوات الخمس أو الست معا».