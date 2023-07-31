انضم المهاجم المخضرم الأوروغوياني إدينسون كافاني المتحرر من عقده مع فالنسيا الإسباني إلى بوكا جونيورز، حسب ما أفاد النادي الأرجنتيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وسيوقع كافاني البالغ 36 عاما والذي سيرتدي القميص الرقم 10 عقدا حتى ديسمبر 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى العاصمة الأرجنتينية (بوينوس ايرس) في الساعات المقبلة للانضمام الى زملائه الجدد تحضيرا لدور ثمن النهائي من مسابقة كوبا ليبرتادوريس.



وقال النادي في رسالة نشرت عبر حسابه على «تويتر» مصحوبة بمقطع فيديو لبعض أهدافه وقميصه الجديد «سعداء بقدومك إلى المنزل».



ويصل المهاجم التاريخي للمنتخب الأوروغوياني (58 هدفا في 136 مباراة دولية) المكنى «الماتادور» الى الأرجنتين بعدما تحرر من عقده مع فالنسيا، وأعلن مرات عدة عن رغبته بالانضمام إلى بوكا جونيورز.



ودافع كافاني عن ألوان أندية باليرمو، ونابولي الإيطاليين وباريس سان جرمان الفرنسي، ومان يونايتد الانجليزي وفالنسيا، ليضع حدا لمسيرة في القارة العجوز استمرت 17 عاما سجل خلالها 262 هدفا.