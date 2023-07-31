أكد وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان، أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في بيان امس أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الأمير فيصل بن فرحان ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، لبحث مستجدات الأوضاع في السودان.



وجدد وزير الخارجية السعودي دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، واللجوء إلى حل سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.



ميدانيا، تواصل القتال في السودان للشهر الثالث على التوالي، حيث قصفت مقاتلات حربية تابعة للجيش مواقع وأهداف تابعة لقوات الدعم السريع بمدينة بحري شمال الخرطوم.



وأفاد شهود عيان لقناة «العربية/ الحدث» الفضائية أن قصفا مدفعيا استهدف الأحياء الشمالية من المدينة لمواقع عسكرية تابعة للدعم السريع.



في الوقت ذاته، تشهد منطقة وسط أم درمان تحديدا أحياء (الشهداء والسوق) اشتباكات بين الجيش و«الدعم السريع»، بعد أن شن الجيش عمليات تمشيط واسعة للأجزاء الجنوبية لمحلية «كرري»، كما سمع دوي أصوات المدفعية التابعة للجيش وتحليق للطيران الحربي.



وسمع دوي عنيف للمدفعية الثقيلة التابعة للجيش في مدينة أم درمان وبحري بالخرطوم.



وقد أسفرت المعارك عن مقتل ما لا يقل عن 3900 شخص حتى الآن، بحسب منظمة «أكليد»غ ير الحكومية، علما أن مصادر طبية تؤكد أن الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك بكثير.