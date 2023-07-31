انطلاقا من التأكيد على تشجيع العلم وترسيخ مبدأ التفوق في نفوس الأبناء، قامت سفارة الجمهورية العربية السورية لدى البلاد بالتعاون مع اللجنة الاغترابية بتكريم الطلبة المتفوقين أوائل الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي.



وفي البداية، تقدم القائم بالأعمال الوزير المستشار مصطفى ديوب بالتهنئة للطلبة المتفوقين ولأولياء أمورهم على هذه النتائج المشرفة التي حصلوا عليها، مشيرا الى أن ذلك يشكل مبعث فخر واعتزاز لهم ولأهلهم ولجميع السوريين.



وأكد ديوب على اهمية تعزيز الانتماء الوطني لدى ابناء المغتربين الذين ولدوا ودرسوا خارج القطر تجاه وطنهم الأم سورية، موضحا ان تكريم المتفوقين أمر مستحق تقديرا لجهودهم التي بذلوها ولمثابرتهم واجتهادهم، موضحا ان تلك النتائج ما كانت لتتحقق لولا وجود أسرة حريصة على تميز أبنائها توفر لهم عوامل النجاح واجواء الدراسة المناسبة، وكذلك معلمين أكفاء، داعيا إياهم الى مواصلة التفوق في دراستهم الجامعية وأن يكون عطاؤهم مثمرا ودورهم إيجابيا بناء في مجتمعهم ووطنهم.



وتوجه بالشكر الى الكويت التي تحتضن مدارسها آلاف الطلبة السوريين في جميع المراحل الدراسية.



كما شكر اللجنة الاغترابية على دعم هذه المبادرة السنوية لتكريم أبناء الوطن وتشجيعهم على أن يكونوا دوما من الاوائل في جميع المجالات.



من جهتهم، شكر الطلبة المكرمون السفارة ومجلس الجالية على هذه المبادرة لما لها من أثر كبير في نفوسهم ولأنها تزيد من ارتباطهم ببلدهم وتقوي معاني الولاء والانتماء للوطن، واعدين ببذل كل جهد لاستمرار التفوق، كما شكروا اهاليهم الذين تعبوا معهم منذ بداية مسيرتهم الدراسية.



وفي الختام تم تكريم المتفوقين وتوزيع الهدايا وشهادات التقدير عليهم.















الطلبة المكرمون















في القسم العلمي



٭ سليم عيسى مسيكة 100%.



٭ يزن وائل صبح 100%.



٭ يمنى عامر مسكين 99.97%.



في القسم الأدبي



٭ ريم محمد بدران 98.61%.



٭ رنيم عامر انور الطباع 98.56%.